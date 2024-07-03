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Происшествия

Должник из Пскова обокрал часовню в Петербурге

04.07.2024 17:10|ПсковКомментариев: 0

Чуть больше суток потребовалось оперативникам уголовного розыска, чтобы задержать предполагаемого похитителя даров прихожан из часовни при храме во имя Святых Царственных Страстотерпцев в Кировском районе Петербурга. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 июля.

К 31-летнему жителю дома на улице Софьи Ковалевской оперативники нагрянули накануне вечером. Ему вменяют кражу с незаконным проникновением.

Как рассказали агентству в храме на улице Бурцева, сигнализация в часовне сработала незадолго до часа ночи 2 июля, но охранник, на пульт которого поступил сигнал, спал. По данным полиции, преступник проник в часовню через форточку и унёс подаренные прихожанами ювелирные изделия, которые находились у иконы. В храме уточняли, что похитить удалось немного — не более чем на 50 тысяч рублей. В итоге ущерб оценили в 4,5 тысячи.

По предварительной информации, подозреваемый успел поработать плиточником, механиком и менеджером, сейчас официально не трудоустроен. До Петербурга он жил в Пскове, где, судя по данным приставов, оставил долги более чем на 200 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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