Происшествия

Жительницу Плюссы наказали за кражу банковских карт и телефонов у своих знакомых

28-летнюю жительницу поселка Плюсса наказали за многочисленные кражи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Стругокрасненского муниципального округа.

Установлено, что в ноябре 2023 года женщина, находясь в гостях у своих знакомых на территории поселке Плюсса и поселке Струги Красные, в ходе распития спиртных напитков неоднократно похитила банковские карты, а также мобильные телефоны трех потерпевших, с помощью которых осуществляла переводы, а также оплачивала товары в магазинах на территории посёлков.

Общий ущерб от совершенных преступлений составил свыше 45000 рублей.

Подсудимая вину в инкриминируемых преступлениях признала полностью.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств суд признал женщину виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 ст. 158 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ, и назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

