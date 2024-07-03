Происшествия

Порядка трех миллионов рублей выманили мошенники у жителей Псковской области

Факты дистанционного мошенничества снова отмечены в Псковской области. Причиненный потерпевшим ущерб достиг в совокупности около трех миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ряду жителей Пскова, Плюссы, Палкино, Великолукского, и Опочецкого районов позвонили неизвестные лица. И путем разнообразных уловок завладели их денежными средствами. В частности, звонившие ввели собеседников в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на сайтах. Кроме того, нечистые на руку лица предложили искателям «быстрых денег» дополнительный заработок на интернет-платформах.

В итоге потерпевшие, доверившись незнакомцам, лишились в общей сложности около трех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Добавим, что разного рода мошеннических проявлений в регионе за последнее время, к сожалению, меньше не становится. В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям области проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на провокационные предложения аферистов, пытающихся использовать наших сограждан в своих корыстных целях.