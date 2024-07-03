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Олег Лебедев поделился снимками разрушительных последствий урагана в Куньинском районе

05.07.2024 21:23|ПсковКомментариев: 0

На сегодняшнее утро в Куньинском районе без электричества было порядка 100 населенных пунктов (3000 человек). Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Олег Лебедев / «ВКонтакте»

«В течение дня работали 12 бригад электриков. Работы сильно затруднены из-за необходимости восстановления разрушенных опор. Так, на конец дня, без электричества остаются ещё порядка 80 населенных пунктов (2000 человек). Как я уже писал, хуже всего обстоят дела в деревне Жижица. Сегодня был там лично, чтобы оценить масштаб бедствия. Очень много поваленных деревьев и электрических опор, оборваны провода ЛЭП, порядка 40 домов имеют повреждения кровли различной степени, разрушены надворные постройки, теплицы и заборы. В тоже время много людей откликнулись и вышли разбирать завалы», - отметил он.

Олег Лебедев поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации последствий урагана.

 

«Завтра работы будут продолжены», - заверил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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