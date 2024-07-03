Происшествия

В Псковской области во время проверки документов нашли подозреваемого по уголовной статье

В Себеже сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, скрывавшегося от правоохранительных органов, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Росгвардии.

В пятницу, 5 июля, около 14 часов росгвардейцы, следуя по маршруту патрулирования, на улице 7 Ноября, остановили для проверки документов мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина.

После установления личности выяснилось, что он действительно находится в розыске по подозрению в совершении преступления предусмотренного статьёй «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» УК РФ.

Для дальнейшего разбирательства 32-летний подозреваемый передан сотрудникам правоохранительных органов.