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Фотофакт: Ветка обломилась на улице Мирной в Пскове

07.07.2024 17:18|ПсковКомментариев: 0

Ветка сломалась у дома №7 на улице Мирной в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Она висела с четверга, а сегодня сломалась окончательно. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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