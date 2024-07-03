Происшествия

Житель Печор убил знакомого, к которому пришел в гости для ремонта печи

В Печорском районе мужчину подозревают в убийстве знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Сообщение об обнаружении в одном из частных домов в городе Печоры мужчины с признаками насильственной смерти поступило в правоохранительные органы 7 июля. По данному факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

️По версии следствия, к совершению преступления причастен местный житель, к которому потерпевший накануне пришел в гости для выполнения работ по ремонту печи. После обсуждения объема предстоящих работ между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома нанес гостю несколько ударов ножом в область туловища, после чего сообщил о произошедшем в полицию. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

️По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления. Фигурант задержан в процессуальном порядке, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.