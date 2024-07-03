Происшествия

Псковича задержали за кражу из магазина 20 шоколадок и станков для бритья

39-летнего псковича 8 июля задержали по подозрению в краже шоколада и станков для бритья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В 7:00 экипажу группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине Рижском проспекте – сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 39-летнего псковича, который пронес через кассовый узел 20 плиток шоколада и две упаковки станков для бритья, при этом не заплатив за них. Ущерб составил 4 864 рубля.

По факту кражи проводится проверка.