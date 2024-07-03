Происшествия

Около трех миллионов рублей выманили мошенники у жителей Псковской области

Около трех миллионов рублей прибрали к рукам мошенники, введя в заблуждение ряд жителей Пскова, Великих Лук, Бежаниц, Пушкиногорского и Стругокрасненского районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие, в частности, под предлогом необходимости перевода денежных средств собеседников на «безопасные счета» завладели их сбережениями. А некоторых пользователей злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на сайтах, в том числе сварочного аппарата, лодочного мотора и автомобильного двигателя. Предлагали аферисты доверчивым гражданам и дополнительный заработок в Сети.

В итоге потерпевшие лишились в общей сложности около трех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Кроме того, в области нескольким пользователям сайта «Госуслуги» звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний и организаций. И под предлогами продления договоров на обслуживание сим-карт осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам собеседников с последующим блокированием их учетных записей. По данным фактам тоже ведется следствие.