Происшествия

Подозреваемого в убийстве мужчину в Печорах заключили под стражу

Мужчину 1961 года рождения в Печорах заключили под стражу по обвинению в убийстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Печорский районный суд рассмотрел постановление следователя по особо важным делам Псковского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Псковской области об избрании меры пресечения в отношении мужчины, которого обвиняют в совершении убийства 6 июля в период времени с 19.30 до 23.40 в деревне Вишняково Печорского муниципального округа.

Суд в отношении мужчины избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 7 сентября включительно.