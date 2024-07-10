Происшествия

Островича оштрафовали за кражу денег с банковской карты

21-летнего жителя Острова привлекли к уголовной ответственности за хищение денежных средств с чужой банковской карты (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в апреле подсудимый, используя мобильное приложение одного из банков и необходимые для входа в личный кабинет данные, перевел с банковского счета потерпевшего 1 400 рублей, которые впоследствии потратил по своему усмотрению.

С учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей. Причиненный преступлением ущерб потерпевшему возмещен.