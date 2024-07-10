Происшествия

Житель Палкино получил реальный срок за домашнее насилие

Неоднократно избивавший сожительницу житель поселка Палкино приговорен к реальному лишению свободы, сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель прокурора Палкинского района Ольга Верзунова.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в декабре 2023 года в Палкино между нетрезвыми сожителями произошел конфликт на почве ревности, 41-летний мужчина не менее трех раз ударил подругу кулаком по лицу.

Спустя несколько дней мужчина аналогичным образом избил своего знакомого.

При этом ранее осужденный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений с применением насилия, в том числе в отношении своей сожительницы.

По фактам было заведено уголовное дело по части 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим непогашенную судимость за преступление, совершенное с применением насилия).

С учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности преступника, ему назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.