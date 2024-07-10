Происшествия

Пенсионерка в белой куртке пропала в Пскове

74-летняя Людмила Гусейнова (Галичева) пропала в Пскове. 11 июля женщина уехала в неизвестном направлении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавого телосложения, седые короткие волосы, карие глаза. Была одета в белую куртку, темные бриджи и черные ботинки. С собой у нее была сумка с вещами.

Женщина нуждается в медицинской помощи.

Информацию, которая поможет найти пропавшую, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.