Квартира горела на улице Коммунальной в Пскове из-за короткого замыкания в розетке

Квартира горела в девятиэтажном доме в Пскове 16 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Фото и видео: МЧС Псковской области
Информация о пожаре на улице Коммунальной поступила в ведомство в 13:13.
Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения оперативно локализовали возгорание, открытое горение ликвидировано в 13:27.
Пострадавших нет. К ликвидации возгорания было привлечено 10 специалистов и 4 единицы техники.
Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание в розетке.