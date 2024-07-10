Происшествия

Квартира горела на улице Коммунальной в Пскове из-за короткого замыкания в розетке

Квартира горела в девятиэтажном доме в Пскове 16 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото и видео: МЧС Псковской области

Информация о пожаре на улице Коммунальной поступила в ведомство в 13:13.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения оперативно локализовали возгорание, открытое горение ликвидировано в 13:27.

Пострадавших нет. К ликвидации возгорания было привлечено 10 специалистов и 4 единицы техники.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание в розетке.