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Юридическое лицо привлекли к административной ответственности за незаконную свалку в Псковской области

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности за размещение несанкционированной свалки в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Внеплановую выездную проверку в отношении СНТ «Черняковицы-2» провели на основании требования Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

При проведении проверки должностным лицом ведомства было установлено, что СНТ «Черняковицы-2» при осуществлении хозяйственной деятельности допущена порча земель сельскохозяйственного назначения в результате размещения свалки отходов производства и потребления на общей площади 0,13 га.

По данному факту 28 июня возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном части 2 статьи 8.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и вынесено постановление о назначении административного наказания.

По результатам контрольного мероприятия несанкционированная свалка была устранена.