Пенсионер в резиновых сапогах пропал в Пустошкинском районе

Великолучанин зарубил своего пасынка топором и отправился за решетку

10 дней дали подрядчику на завершение работ в великолукском сквере на улице Вокзальной

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Девять взрывоопасных предметов идентифицировали в Псковской области

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