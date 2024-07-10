Пенсионер в резиновых сапогах пропал в Пустошкинском районе

68-летний Вячеслав Бельков пропал в деревне Забелевица Пустошкинского района. С 15 июля его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».
Ориентировка: «ЛизаАлерт»
Приметы: Рост 170 сантиметров, нормального телосложения, серо-зеленые глаза,седые волосы. Был одет в синюю куртку, чёрную футболку, синие спортивные штаны, тёмно-зелёные резиновые сапоги.
Информацию, которая поможет найти пропавшую, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.