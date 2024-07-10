Происшествия

Великолучанина приговорили к обязательным работам за незаконную продажу оружия

Великолучанина наказали за незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж (часть 7 статьи 222 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Транспортной прокуратуры города Пскова.

С учетом представленных государственным обвинителем Псковской транспортной прокуратуры доказательств суд установил, что житель города Великие Луки посредством сети Интернет разместил на общедоступном ресурсе объявление о продаже однозарядной нарезной пневматической винтовки с усиленной пружиной, договорился о совершении сделки купли-продажи с покупателем за 18 000 рублей и передал указанный запрещенный к свободному гражданскому обороту предмет на территории город Псков.

Суд признал сбытчика виновным и с учетом совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств назначил наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов.