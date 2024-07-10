Происшествия

Полиция продолжает розыск пожилого мужчины, пропавшего в апреле 2019 года

Полиция разыскивает пропавшего без вести жителя Псковского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по Псковскому району, Владимир Антонов 1942 года рождения ушел из дома в деревне Середка 6 апреля 2019 года, и по настоящее время его местонахождение неизвестно.

На вид пропавшему мужчине 70 лет, рост 160-174 см, средней полноты, у него темные волосы, на животе - послеоперационный шрам ниже пупка. Был одет в черный длинный плащ, темно-синие брюки и сапоги темно-зеленого цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Антонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 593-300.