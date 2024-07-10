Житель Палкинского района заплатил почти 40 тысяч рублей за несуществующие золотые часы

Житель Палкинского района стал жертвой мошенника на сайте «Авито».
Как сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель прокурора района Ольга Верзунова, неустановленное лицо разместило на сайте «Авито» объявление о продаже золотых часов. В июне 2024 года мужчина решил приобрести часы и оплатил их полную стоимость в размере 38 тысяч рублей.
После чего продавец и получатель денежных средств пропал, на звонки и сообщения он не отвечает. До настоящего времени приобретенный товар покупателем не получен.
Прокуратурой района признано законным решение дознавателя ОД МО МВД России «Печорский» о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Санкция статьи обвинения предусматривает альтернативные виды наказаний: штраф до 120 000 рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до 1 года, лишение свободы на срок до 2 лет.