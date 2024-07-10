Происшествия

Двое детей и двое взрослых погибли в результате столкновения «Ласточки» с автомобилем в Ленобласти - очевидцы

Электропоезд «Ласточка» врезался в легковой автомобиль на железнодорожном переезде в Ленинградской области днем 17 июля. Столкновение произошло на станции «Дивенская» в Гатчинском районе.

Фото: Дивенская / Telegram

Как сообщают очевидцы в Telegram-канале местного садоводства, под колесами поезда оказался автомобиль Renault, в котором, по их словам, было двое взрослых и двое детей. Никто из них не выжил.

Фото здесь и далее: «Фонтанка»

«Полная машина, два взрослых, два ребенка. Никто не выжил», – написали очевидцы.

На место ЧП прибыли специальные службы.

По предварительной информации, из пассажиров поезда никто не пострадал.