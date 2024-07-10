Двое детей и двое взрослых погибли в результате столкновения «Ласточки» с автомобилем в Ленобласти - очевидцы

Электропоезд «Ласточка» врезался в легковой автомобиль на железнодорожном переезде в Ленинградской области днем 17 июля. Столкновение произошло на станции «Дивенская» в Гатчинском районе.
Фото: Дивенская / Telegram
Как сообщают очевидцы в Telegram-канале местного садоводства, под колесами поезда оказался автомобиль Renault, в котором, по их словам, было двое взрослых и двое детей. Никто из них не выжил.
«Полная машина, два взрослых, два ребенка. Никто не выжил», – написали очевидцы.
На место ЧП прибыли специальные службы.