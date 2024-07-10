Происшествия

Движение поездов остановили после аварии с «Ласточкой» в Ленобласти

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия на железной дороге в Ленинградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

Столкновение поезда «Ласточка» с автомобилем произошло 17 июля на регулируемом железнодорожном переезде 84 км перегона Строганово - Мшинская Ленинградской области. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

На место происшествия выехал ленинград-финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин.

В настоящее время движение поездов остановлено.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры.

По предварительной информации, погибли четыре человека.