Происшествия

Псковичи отдали два миллиона рублей мошенникам после разговоров по телефону

Жители Псковской области отдали два миллиона рублей мошенникам после разговоров по телефону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: jcomp / freepik

Ряду жителей Пскова, Печор, Псковского и Великолукского районов звонили неизвестные. Они представлялись правоохранителями и банковскими работниками. И путем разнообразных ухищрений под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на них, а также доступа к банковским счетам завладели сбережениями собеседников. Кроме того, аферисты ввели в заблуждение граждан, которые вели куплю-продажу товаров в интернете.

В итоге потерпевшие не досчитались в совокупности около двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

Кроме того, в Великих Луках, Опочке, Псковском и Великолукском районах отмечены несколько случаев неправомерного доступа мнимых сотрудников сотовых компаний и других организаций к личным кабинетам пользователей Госуслуг с последующим блокированием их учетных записей. Проводится расследование.