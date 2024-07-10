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Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву* объявили в розыск

Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву*, обвиняемую в дискредитации вооруженных сил Российской Федерации и оправдании терроризма, объявили в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

«Прокопьева Светлана Владимировна. 1 октября 1979 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», - сказано в базе. При этом не уточняется, по какой статье ведется розыск.

Напомним, Светлана Прокопьева* уехала из России в марте 2022 года.

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В июле 2020 года второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове оштрафовал Светлану Прокопьеву* на 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма. 2 февраля 2021 года апелляционный военный суд Московской области оставил приговор в силе. В июле 2021 года Верховный суд также оставил приговор в силе. Светлана Прокопьева* направляла жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). 18 сентября 2023 года журналистка была оштрафована на 35 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включена в реестр иностранных агентов