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Ведущую аморальный образ жизни женщину в Плюсском районе арестовали за неуплату алиментов

Жительницу Плюсского района арестовали за неуплату алиментов на содержание ее 14-летнего ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Имея возможность работать, женщина никаких попыток к трудоустройству не предпринимала. На протяжении долгого времени алименты она не платила. В результате образовался долг в размере более 500 тысяч рублей.

К должнице применили комплекс мер принудительного исполнения, а именно: вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства и доходы женщины, а также постановление о временном ограничении на выезд должницы за пределы Российской Федерации.

С 2021 года женщину дважды объявляли в розыск. В итоге ее место жительства было установлено, после чего должницу доставили в отделение судебных приставов Стругокрасненского округа и Плюсского района.

Женщина продолжала уклоняться от выплаты алиментов и не предпринимала никаких попыток официального трудоустройства, вела аморальный образ жизни.

В связи с тем, что женщина долгое время без уважительных причин не платила алименты, судебный пристав исполнитель в отношении неё составил протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35.1КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Суд, рассмотрев материалы дела, признал жительницу Плюсского района виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток.

В случае, если после назначения административного наказания за данное правонарушение гражданка продолжит уклоняться от уплаты алиментов, она будет привлечена к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 УК РФ.