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Судимый великолучанин лишился свободы за сбыт наркотиков

Неоднократно судимый 27-летний великолучанин лишился свободы за незаконный сбыт наркотиков (часть 1 статьи 228.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что молодой человек сбыл гражданину путем передачи из рук в руки наркотическое средство, которое впоследствии покупатель, участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» на территории Великих Лук, выдал сотрудникам полиции.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.

С учетом тяжести, степени общественной опасности совершенного преступления, характера содеянного, отягчающих (особо опасный рецидив) наказания обстоятельств, данных о личности подсудимого, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору и по предыдущему приговору, окончательно молодому человеку назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима