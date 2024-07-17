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Суд оштрафовал псковича на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Псковский городской суд оштрафовал мужчину на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

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Городской суд вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении мужчины, который совершил правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. А именно осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.

Отмечается, что подсудимый искажал и дискредитировал задачи по использованию Вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации и сами Вооруженные силы РФ.