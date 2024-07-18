Происшествия

Злоумышленники выманили у доверчивых псковичей более четырех миллионов рублей

Более четырех миллионов рублей не досчитались несколько жителей Пскова, Великих Лук и Псковского района после телефонного общения со злоумышленниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие незнакомцы представлялись сотрудниками банков и финансовыми консультантами. И под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов, а также возможности дополнительного заработка в Интернете завладели денежными средствами собеседников. Кроме того, отмечены факты, когда мошенники, взломав аккаунты пользователей, от лица их родственников и друзей просили одолжить им денег.

Поддавшись на эти уловки аферистов, потерпевшие лишились в общей сложности свыше четырех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются в рамках возбужденных уголовных дел.

А двум пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова и Острова 19 июля звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний. И под предлогом необходимости продления договоров на обслуживание сим-карт осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых людей с последующим блокированием их учетных записей. Выяснилось, что потерпевшие предоставили незнакомцам свои персональные данные и коды из СМС-сообщений. Ведется расследование.