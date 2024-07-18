Происшествия

Жителя Пскова оштрафовали за приобретение наркотика

Жителя города Пскова привлекли к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере (часть 1 статьи 228 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

24 апреля мужчина через интернет-магазин с целью личного употребления заказал у неустановленного лица наркотическое средство. Получив координаты местонахождения приобретенного им наркотика, он забрал из тайника наркотическое средство массой 0,83 грамма, которое стал хранить в кармане своей сумки.

В этот же день мужчина был задержан сотрудниками полиции. Наркотик изъяли. В судебном заседании подсудимый признал вину. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.