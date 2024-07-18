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Невельчанина задержали в Пскове по подозрению в похищении велосипедов

24.07.2024 14:19|ПсковКомментариев: 0

Подозреваемого в похищении велосипедов задержали в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицейскими, задержан подозреваемый в похищении велосипеда 13 июля из подъезда дома на улице Новгородской. Похитителем оказался неработающий уроженец Невеля, молодой человек 2005 года рождения. Как выяснилось, у него в «активе» есть еще две кражи велосипедов, совершенные из подъездов домов на разных улицах Пскова.

Сотрудники обнаружили и изъяли два похищенных велосипеда. Ведётся следствие.

В полиции отметили, что в летний сезон на территории области участились случаи краж велосипедов и других двухколесных транспортных средств.

Теги: #велосипед
Источник: Псковская Лента Новостей
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