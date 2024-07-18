Происшествия

29 человек эвакуировали из горящего дома в Невеле

Спасатели эвакуировали 29 человек, из них 6 детей, из горящего жилого дома в Невеле 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Информация о пожаре на улице Карла Либкнехта поступила в ведомство в 22:11. К ликвидации возгорания было привлечено 7 специалистов, 2 единицы техники. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем при курении.

Кроме того, в этот день пожар произошел в жилом доме в деревне Новая Зубовщина Гдовского района. Спасатели получили сообщение в 17:51. Предварительно, возгорание началось из-за аварийного режима работы электросети.