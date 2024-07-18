Происшествия

Жителя Бежаницкого района лишили пилы за незаконную вырубку берез

53-летний житель Бежаницкого района осужден за незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере (пункт «г» части 2 статьи 260 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

В период с 1 по 10 мая осужденный прибыл в лесной массив, находящийся неподалеку от его места жительства, где при помощи бензопилы совершил незаконную рубку 12 берез, чем причинил лесному фонду Российской Федерации ущерб в размере 97 000 рублей, что является крупным размером.

Бежаницкий районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Кроме того, прокуратура района предложила конфисковать у мужчины бензопилу, которой последний совершил незаконную рубку 12 берез, а также спиленные деревья. Суд, согласившись с доводами государственного обвинителя, конфисковал бензопилу и незаконно спиленные деревья в доход государства.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.