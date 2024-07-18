Происшествия

Два ребенка пропали из детского сада в Великих Луках

Два ребенка Марк Афанасьев и Константин Коновалов пропали из детского сада в Великих Луках. Детский сад располагается на улице Гражданской, 28, корпус 1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото: администрация Великих Лук

Марк был одет в яркую футболку, красную кепку. Константин был одет в светлую футболку с динозавром, шорты.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, просят незамедлительно обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки. Контактные телефоны: 52794, 8 (999) 093-87-02.