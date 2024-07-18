Происшествия

Аккаунты десяти псковичей на «Госуслугах» заблокировали мошенники

Злоумышленники обманным путем заполучили доступ к личным кабинетам пользователей сайта «Госуслуги» из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Десятерым пользователям «Госуслуг» из Пскова, Великих Лук и некоторых районов области звонили неустановленные лица, которые представлялись сотрудниками пенсионного фонда и разных сотовых компаний. Под предлогами продления договоров на обслуживание сим-карт и перерасчета пенсий и трудового стажа мошенники получили доступ к личным кабинетам собеседников. Потерпевшие обнаружили блокировку своих учетных записей и обратились за помощью в полицию. Правоохранители возбудили уголовные дела.

Подобных ситуаций становится все больше. Полиция призывает граждан проявлять максимальную осторожность при общении с незнакомцами в Сети или по телефону.