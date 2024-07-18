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Факты незаконного привлечения к труду иностранцев выявили в Псковской области

26.07.2024 12:10|ПсковКомментариев: 0

Полицейские совместно с коллегами из Следственного управления СК России по Псковской области при силовой поддержке сотрудников спецподразделений Росгвардии провели профилактические рейдовые мероприятия на строительных объектах, направленные на пресечение нарушений миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

В ходе проведенных мероприятий выявлены факты незаконного привлечения к трудовой деятельности граждан стран Центрально–Азиатского региона. Иностранцев уже привлекли к административной ответственности, а недобросовестный работодатель подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии с законодательством.

Кроме того, в ходе профилактических мероприятий были выявлены четыре иностранца, которые находились на территории Псковской страны незаконно.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Вопросы противодействия преступности в сфере миграции находятся на особом контроле руководства следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, профилактические рейды, направленные на выявление правонарушений в миграционной сфере проводятся на регулярной основе», - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области. 

В ведомствах добавили, что практика проведения подобных профилактических мероприятий будет продолжена.

Теги: #полиция #следователи
Источник: Псковская Лента Новостей
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