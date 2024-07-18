Невельчанку отправили на принудительное лечение за жесткое обращение с животными

Жительница Невельского муниципального округа направлена на принудительное лечение за жестокое обращение с животными (пункт «д» части 2 статьи 245 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области
Поскольку гражданка страдает психическим расстройством, суд применил к ней принудительную меру медицинского характера.
Ей назначили принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.