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Невельчанку отправили на принудительное лечение за жесткое обращение с животными

26.07.2024 16:45|ПсковКомментариев: 0

Жительница Невельского муниципального округа направлена на принудительное лечение за жестокое обращение с животными (пункт «д» части 2 статьи 245 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области

Поскольку гражданка страдает психическим расстройством, суд применил к ней принудительную меру медицинского характера.

Ей назначили принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

Теги: #жестокое обращение с животными
Источник: Псковская Лента Новостей
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