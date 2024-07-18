Происшествия

Невельчанку отправили на принудительное лечение за жесткое обращение с животными

Ей назначили принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

Поскольку гражданка страдает психическим расстройством, суд применил к ней принудительную меру медицинского характера.

Жительница Невельского муниципального округа направлена на принудительное лечение за жестокое обращение с животными (пункт «д» части 2 статьи 245 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В опросе приняло участие 239 человек

В опросе приняло участие 239 человек

Меня устраивали рынки, зачем их ликвидируют?

Обустроенную площадку для катания на лошадях.

Что вы хотели бы видеть вместо ликвидированных рынков в центре города?

Невельчанку отправили на принудительное лечение за жесткое обращение с животными

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