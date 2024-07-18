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Стало известно, как великолучанин убил свою знакомую

Следственные органы СУ СКР по Псковской области продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения 3 июня в водоеме в Невельском районе тела женщины, пропавшей в ночь с 5 на 6 апреля в городе Великие Луки, с признаками насильственной смерти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался житель города Великие Луки, который в ночь с 5 на 6 апреля, находясь совместно со своей знакомой на берегу озера в Невельском районе Псковской области, в ходе возникшего между ними конфликта нанес женщине несколько ударов по голове имевшимся при нем строительным молотком, после чего столкнул тело с обрыва. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Вернувшись на следующий день на место совершения преступления, мужчина привязал к телу погибшей мешок, наполненный кирпичами, и утопил тело в озере.

Лицо, причастное к совершению преступления, установлено благодаря слаженным действиям следователей и криминалистов регионального следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников УУР УМВД России по Псковской области.

Фигурант задержан в процессуальном порядке, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, по ходатайству органов следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведены осмотр места происшествия, обыски, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.

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