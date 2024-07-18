Происшествия

Мошенники взломали аккаунты псковичей на «Госуслугах» под предлогом индексации пенсий

Неизвестные мошенники обманным путем осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам нескольких пользователей сайта «Госуслуги» из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, в эти июльские дни в Пскове четырем пользователям сайта «Госуслуги» звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний и пенсионного фонда. И под предлогами якобы необходимости продления договоров на обслуживание сим-карт, а также индексации пенсионных выплат и выплаты компенсации мошенники получили неправомерный доступ к личным кабинетам собеседников с последующим блокированием их учетных записей.

Как выяснилось, доверчивые горожане, ничего не подозревая, предоставили звонившим свои злоумышленникам персональные данные и коды из СМС-сообщений. В настоящее время потерпевшие обратились за содействием в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.