Происшествия

Подросток в зеленых шортах пропал в Великих Луках

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение пропавшего Дмитрия Иванова 2009 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Подросток 28 июля около 17.05 вышел из дома по адресу: улицы Энгельса, дом №6, до настоящего времени его место нахождения неизвестно. Был одет в футболку темно-зеленого цвета, темно-зеленые шорты с красной полосой, темно-синие кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Иванова, просят незамедлительно обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки. Контактные телефоны: дежурная часть 8(81153)5-27-94, или +7 911 384 4038.