Происшествия

Проблемы с проводкой привели к трем пожарам в Псковской области

Три возгорания, которые произошли из-за проблем с проводкой, ликвидировали в Псковской области 27 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Хозяйственная постройка сгорела на улице Зеленой в деревне Песчивка Опочецкого округа. Пожарным удалось спасти баню и жилой дом. По предварительной информации, причина – короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке.

В нежилом доме кровля и веранда сгорели на проспекте Володарского в Порхове. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки на вводе дома.

Жилой дом сгорел на улице Матвеевской в селе Ляды Плюсского района. Предположительно, пожар начался из-за замыкания электросчетчика. Специалисты спасли от огня хозяйственную постройку.