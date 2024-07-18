Происшествия

В Пскове осужден мужчина за хранение наркотиков в значительном размере

В Пскове осужден мужчина за хранение наркотиков в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском ЛО МВД России на транспорте.

Фото: wirestock / freepik

Судья Псковского городского суда постановил приговор по уголовному делу в отношении мужчины из Пскова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

При переходе железнодорожных путей мужчина был задержан сотрудниками Псковского линейным отделом МВД на транспорте в районе железнодорожного перегона «Псков-Товарный-Березки» с последующим изъятием наркотиков.

Суд признал его виновным и с учетом совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств назначил наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.