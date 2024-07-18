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Граждан стран Ближнего Востока задержали в себежском лесу за попытку незаконно пересечь границу

29.07.2024 19:02|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали граждан стран Ближнего Востока за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

В лесном массиве Себежского района пограничники задержали двоих иностранцев, которые имели намерения незаконно пересечь государственную границу и перейти из России в Белоруссию для последующего убытия в страны Евросоюза.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теги: #граница
Источник: Псковская Лента Новостей
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