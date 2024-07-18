Происшествия

Жертвами телефонных мошенников за неделю стали 11 жителей Пскова

В период с 22 июля по 28 июля еще 11 жителей города Пскова стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. Злоумышленники за неделю похитили 4 млн рублей, в том числе в одном случае - 1 млн 600 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

Фото: freepik

Вместе с тем, установлено 14 фактов получения злоумышленниками доступа к персональным данным жителей города через Госуслуги.

Наиболее популярные сценарии обмана остались теми же. Большинство случаев телефонных мошенничеств – это звонки якобы из служб безопасности банков или от имени сотрудников правоохранительных органов. Потерпевшим сообщали информацию о попытках списать деньги со счетов или оформить кредиты от их имени. Для предотвращения этого обманутые граждане переводили свои денежные средства на так называемые «безопасные» счета, указанные преступниками. Также имели место факты обмана от имени работников банков под предлогом замены счета, ложной сверки персональных данных.

Кроме того, преступниками использовались для обмана такие предлоги как оформление кредитов, продажа различных товаров в сети Интернет, предоставление возможности дистанционного заработка, в том числе на инвестициях, трудоустройство через Интернет-сайты. При этом потерпевшие по просьбе злоумышленников сообщали им сведения своих банковских карт для перевода на них денег в качестве оплаты за товары или перечисления зарплаты. В ряде случаев мошенники обращались с просьбами о помощи со взломанных страниц в социальных сетях.

По каждому такому факту правоохранительными органами города возбуждены и расследуются уголовные дела.