Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новый взгляд на бизнес
Другой век псковских аграриев
Господин Рейтингомер
О сохранении лесов лесов и водоёмов
«Банщикам» закон не писан?
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
карта отдыха и туризма
«Чистая вода» в Псковской области
Без срока давности
Легкий пар: готовь баню летом
обзор
Лавандовая музыкальная феерия
Жизненно важный онлайн
привлекательность работы на земле
 
 
 
ещё Происшествия 01.08.2024 13:190 В коррупционном деле экс-замминистра обороны и «Военторга» появился «псковский след» 01.08.2024 13:360 Бежаницкий районный суд назначил наказание мужчине, укравшему холодильник 01.08.2024 13:190 В коррупционном деле экс-замминистра обороны и «Военторга» появился «псковский след» 01.08.2024 13:180 Иностранец пытался подкупить псковского таможенника за 40 тысяч рублей 01.08.2024 11:230 Артиллерийский снаряд обнаружили в деревне Фомкино Псковского района 01.08.2024 10:300 Мусор горел в подвале пятиэтажки на улице Стахановской в Пскове
 
 
 
Самое популярное 29.07.2024 13:390 Пропавшую девятнадцатилетнюю псковичку нашли погибшей 25.07.2024 19:245 Архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии 30.07.2024 10:460 Какой будет погода в августе в Псковской области, рассказали в МЧС 28.07.2024 22:590 В Пскове пропала 19-летняя девушка с татуировками 29.07.2024 15:570 Псков затопило после ливня. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В коррупционном деле экс-замминистра обороны и «Военторга» появился «псковский след»

01.08.2024 13:19|ПсковКомментариев: 0

В коррупционном деле арестованного экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова появился новый фигурант в лице АО «Военторг». Компания могла быть «прослойкой» между АО «Грязинский пищевой комбинат» и Министерством обороны России, пишет 1 августа РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении материалы уголовного дела.

По версии следствия, Минобороны заключило госконтракт с АО «Военторг» на поставку пайков для армии. У «Военторга» было соглашение с «Грязинским комбинатом». Как итог — некачественная еда по завышенной стоимости.

Напомним, что 1 августа стало известно о задержании главы «Военторга» по делу о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении контрактов Минобороны. Кроме того, вместе с ним задержали бенефициара «подконтрольной организации». Имена фигурантов дела не называются. На сайте «Военторга» указано, что директором является Владимир Павлов.

Следствие полагает, что в 2019 году руководитель «Военторга» вступил в сговор с соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и других регионах, чтобы заключить госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 миллионов рублей, пишет «Фонтанка»

Ранее сообщалось о задержании и аресте бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, которого обвиняют в поставке войскам 9 миллионов пайков по завышенной цене. Ущерб оценивают в 1,3 миллиарда рублей. В деле Булгакова также фигурирует руководство АО «Грязинский пищевой комбинат». Их арестовали еще в апреле этого года по делу о поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам.

Теги: #задержание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Большинство острых отравлений в Псковской области происходят из-за лекарств. Занимаетесь ли вы самолечением?
В опросе приняло участие 107 человек
01.08.2024, 13:550 Кубок России по футболу. «Псков» — «Луки-Энергия». ФОТОРЕПОРТАЖ 01.08.2024, 13:480 Игнатенковы из Великих Лук стали призерами всероссийского конкурса «Семья года» 01.08.2024, 13:360 Бежаницкий районный суд назначил наказание мужчине, укравшему холодильник 01.08.2024, 13:190 В коррупционном деле экс-замминистра обороны и «Военторга» появился «псковский след»
01.08.2024, 13:180 Иностранец пытался подкупить псковского таможенника за 40 тысяч рублей 01.08.2024, 13:080 В центре Пскова закроют для транспорта проезд более чем на два месяца 01.08.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: запахло ли в воздухе миром? 01.08.2024, 12:560 Пушкинские Горы станут центром балетной жизни
01.08.2024, 12:460 Движение транспорта по участку Красноармейской набережной в Пскове перекроют до осени 01.08.2024, 12:340 В Псковской области стартовал конкурс субсидий на межнациональные соцпроекты 01.08.2024, 12:231 Путин поручил повысить качество преподавания химии и математики в школах 01.08.2024, 12:080 Архиепископа Псковского и Порховского Матфея возвели в сан митрополита
01.08.2024, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: роль службы судебных приставов в процедуре банкротства 01.08.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 1 августа 01.08.2024, 11:520 Пользователи из России жалуются на массовый сбой YouTube 01.08.2024, 11:470 Объем производства лесоматериалов в Псковской области увеличился на 10%
01.08.2024, 11:380 Куньинское муниципальное предприятие «Охотник и рыболов» реорганизовали в ООО 01.08.2024, 11:230 Артиллерийский снаряд обнаружили в деревне Фомкино Псковского района 01.08.2024, 11:151 У 40% псковичей за последний год ухудшилось эмоциональное состояние – опрос 01.08.2024, 11:030 «Три мудреца»: Запахло ли в воздухе миром?
01.08.2024, 10:510 Международный турнир Swimcup соберет в Пскове свыше 200 сильнейших пловцов 01.08.2024, 10:480 «Это космос!»: зачем историк-этнограф из Петербурга возрождает ткацкое ремесло под Изборском 01.08.2024, 10:330 «Банкротство и точка»: Роль службы судебных приставов в процедуре банкротства 01.08.2024, 10:300 Мусор горел в подвале пятиэтажки на улице Стахановской в Пскове
01.08.2024, 10:200 Проезд грузовиков временно ограничили на участке улицы Гремячей в Пскове 01.08.2024, 10:140 Псковская область попала в топ-10 по количеству заявок на IV сезон премии «Экология — дело каждого» 01.08.2024, 10:020 SIM Tele2 с саморегистрацией можно купить еще в четырех крупных сетях супермаркетов 01.08.2024, 09:560 80% псковичей считают, что родители должны помогать взрослым детям — опрос
01.08.2024, 09:500 Археологи завершили работы на раскопе Выбуты-10 в Псковском районе 01.08.2024, 09:330 Псковский район отмечает 97-ю годовщину со дня образования 01.08.2024, 09:160 Накопительная пенсия участников программы софинансирования вырастет на 7% 01.08.2024, 09:000 Прибыль банков за первое полугодие 2024-го достигла 1,7 трлн рублей
01.08.2024, 08:400 Правительство продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года 01.08.2024, 08:200 Минфин планирует ужесточить контроль за ломбардами 01.08.2024, 08:000 Ставка НДПИ на газ вырастет с 1 августа 01.08.2024, 07:401 Россияне почти вдвое сократили покупки недвижимости за рубежом
01.08.2024, 07:210 Стоимость золота обновила исторический максимум 01.08.2024, 07:000 Пенсии работавших пенсионеров автоматически пересчитают с 1 августа 31.07.2024, 22:000 Псковичи могут заявить свои проекты на соискание просветительской награды «Знание. Премия» 31.07.2024, 21:400 Офтальмолог назвала виды спорта, которые помогут при проблемах со зрением
31.07.2024, 21:320 Александр Козловский поздравил семью Игнатенковых из Великих Лук  с победой во Всероссийском конкурсе 31.07.2024, 21:200 За полгода в МФЦ Псковской области поступило более 200 тысяч обращений граждан 31.07.2024, 21:110 Под Псковом водитель пикапа врезался в фургон, пострадали двое 31.07.2024, 21:061 «Псков» второй год подряд проиграл клубу «Луки-Энергия» и выбыл из борьбы за Кубок России по футболу
31.07.2024, 21:000 Заключительный концерт проекта «Галерея Джаз» в Пскове состоится 8 августа 31.07.2024, 20:522 Реальные зарплаты в мае выросли на 8,8% 31.07.2024, 20:401 Совфед проверит исполнение закона об особых условиях в школах для детей-инвалидов 31.07.2024, 20:272 Гость из Франции восхитился «Кабинетом купца Поганкина»
31.07.2024, 20:200 Псковский филиал университета ФСИН принял новых студентов 31.07.2024, 20:040 В России подешевели огурцы, морковь и куриные яйца 31.07.2024, 20:000 Выставка о Псковско-Островской операции открылась в Музее Победы 31.07.2024, 19:490 Налоговые поступления в бюджет Псковской области за первое полугодие выросли почти на 1,5 млрд рублей
31.07.2024, 19:400 Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 в Ленобласти 1 августа 31.07.2024, 19:200 Псковские приставы передали Минкультуры конфискованный кинжал отрядов СС 31.07.2024, 19:110 Сражение за  право право бороться за Кубок России по футболу началось на стадионе Машиностроитель в Пскове 31.07.2024, 19:000 Проект по ведению пациентов с ВИЧ запущен в псковской «инфекционке»
31.07.2024, 18:410 Порядок представления списка наблюдателей при выборах в округах утвердили в Псковской области 31.07.2024, 18:250 Кристина Ларченко представит Псков на фестивале «Миссис Россия-2024» 31.07.2024, 18:170 В 10 раз сократилось количество фитосанитарных зон по картофельному вредителю в Псковской области за 5 лет 31.07.2024, 18:062 Круглый стол на «ПЛН FM»: Сохранение исторической памяти и противодействие попыткам фальсификации истории. ВИДЕО
31.07.2024, 17:530 Опасного вредителя нашли в партии импортных роз в Псковской области 31.07.2024, 17:449 Запрет репетиторства: «за» и «против» 31.07.2024, 17:421 Повилика губит урожай в Псковской области из-за некачественных семян 31.07.2024, 17:390 Съемки для телеканала «Радость моя» прошли в Пскове
31.07.2024, 17:210 Жертвами телефонных мошенников за неделю стали 11 жителей Пскова 31.07.2024, 17:080 60 квадратных километров превысила протяженность карантинных зон в Псковской области 31.07.2024, 16:570 Шесть дорог в Пустошкинском районе отремонтируют по требованию суда 31.07.2024, 16:490 Парк нового регоператора по обращению с ТКО «Экогрупп» пополнился техникой
31.07.2024, 16:310 В Пыталово подвергшийся нападению бродячей собаки мужчина добился компенсации морального вреда  31.07.2024, 16:231 «Как максимально насолить водителям». 10 вредных советов дорожникам 31.07.2024, 16:110 Жительница Бежаницкого района украла у собутыльника банковскую карту для дочери 31.07.2024, 16:020 Подрядчик планирует завершить капремонт школы №23 в Пскове к началу отопительного сезона
31.07.2024, 15:520 Аварийный дом на улице Карла Маркса в Пскове планируют отреставрировать и сделать жилым 31.07.2024, 15:420 Дополнительное освещение установят над двумя пешеходными переходами в Пскове 31.07.2024, 15:372 Для сохранения исторической памяти нужно снимать больше фильмов о героях – Александр Седунов 31.07.2024, 15:280 «Экосреда»: Социальная экология как часть экологического просвещения. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru