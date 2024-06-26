В России и мире

Задержан экс-заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков

Задержан бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, сообщила ФСБ.

Генерал проходит по делу о коррупции, его поместили в СИЗО. Проводятся следственные действия по установлению причин и условий, способствовавших противоправной деятельности, пишет РИА Новости.

Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение российской армии. В сентябре 2022 его освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

Дмитрий Булгаков арестован, с ним проводятся следственные действия, сообщил СК.