Происшествия

Троих сотрудников РЖД в Дно наказали за кражи нефтепродуктов

Дновский районный суд вынес приговор в отношении организованной преступной группы, состоящей из трех сотрудников ОАО «РЖД». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В период с октября 2017 года по март 2018 года на территории эксплуатационного локомотивного депо Дно подсудимые занимались хищением дизельного топлива и моторного масла, вывозя похищенные нефтепродукты за пределы депо на служебном автомобиле.

Организованная преступная группа совершила 14 хищений, сливая дизельное топливо в заранее подготовленные пластиковые канистры. При попытке совершить 15 хищение злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции на месте происшествия.

Кроме того, одним из членов организованной группы в этот же период был совершен ряд хищений моторного масла.

Общий ущерб, причиненный ОАО «РЖД» в результате хищений нефтепродуктов, составил 406 431 рубль, который погашен частично в размере 17 000 рублей.

С учетом общественной опасности совершенных преступлений, характера и степени фактического участия подсудимых в совершенных преступлениях, а также наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приговорил организатора преступной группы к 3 годам лишения свободы, участников организованной группы к 3 годам и 2 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также взыскал в пользу ОАО «РЖД» сумму ущерба, причиненного преступлениями в солидарном порядке.

Лицо, не являющееся членом организованной группы, суд признал виновным в совершении 6 преступлений, назначив наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 8 месяцев, с удержанием 10% заработка в доход государства, с отбыванием наказания по основному месту работы.

На основании пункта «б» части 1 статьи 78 УК РФ (лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести и до момента вступления приговора в законную силу прошло 2 года), осужденный освобожден от отбытия указанного наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, однако имущественный вред, причиненный хищением моторного масла в составе группы лиц, судом с него взыскан в солидарном порядке.