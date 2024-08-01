Происшествия

Дверь на чердак горела в многоквартирном доме в Пскове

В трехэтажном многоквартирном доме на улице Советской в Пскове 1 августа в результате горения мусора повреждена дверь в чердачное помещение и деревянная перегородка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 14:36. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

Пожар на лестничной площадке третьего этажа оперативно ликвидировали. В результате происшествий никто не пострадал. МЧС России по Псковской области напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.