Происшествия

Частный дом горел на Запсковье из-за проблем с электропроводкой

Частный жилой дом горел в микрорайоне Павшино в Пскове сегодня, 6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Информация о пожаре на Запсковье поступила в ведомство в 9:15. К ликвидации возгорания было привлечено 17 специалистов, 6 единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки на веранде дома.

Пожарным удалось оперативно ликвидировать огонь, никто не пострадал.