Происшествия

Вандалы испортили новые баннеры ко Дню освобождения Пушкиногорского района

Вандалы разорвали новые баннеры возле парка «Лукоморье» в Пушкиногорском районе. Об этом глава района Оксана Филиппова сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Баннеры посвящены 12 июля - Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Сотрудники администрации района собирали информацию, жители предоставляли фотографии, чтобы запечатлеть историю становления края, памятные места и события. Сейчас решают вопрос замены.

«Не успели новые баннеры, расположенные возле парка «Лукоморье», порадовать наших жителей и гостей, которые с удовольствием знакомятся с размещённой на них информацией об истории нашего района, как их уже испортили, разрезав и разорвав», - рассказала глава Пушкиногорского района.

Оксана Филиппова напомнила, что прошло меньше месяца со времени их установки.