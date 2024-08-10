Происшествия

29-летний пскович «продлил договор» и стал жертвой мошенников

Очередные случаи неправомерного доступа к компьютерной информации зарегистрированы в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

29-летнему псковичу на мобильный телефон поступил звонок от неустановленного лица, представившегося сотрудником сотовой компании. Звонивший сообщил о необходимости продлить договор обслуживания сотовой связи. Во время диалога молодой человек сообщил свои персональные данные и код из поступившей СМС. В результате чего собеседник смог получить доступ к личному кабинету сайта государственных услуг, а после – заблокировать аккаунт.

Такой же звонок получил 30-летний великолучанин. Еще одно заявление написала женщина 1984 года рождения в Новоржевском районе. Потерпевшие сообщили необходимые злоумышленникам данные и лишились доступа к личным кабинетам на сервисе.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Расследования продолжаются.