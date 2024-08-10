Происшествия

Взрывоопасные предметы идентифицировали в Псковском районе

Взрывоопасные предметы идентифицировали в лесном массиве за поселком Середка в Псковской районе 10 августа. Об этом сообщается в группе «ГКУ ПО "Управление ОД в ЧС"» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «ГКУ ПО "Управление ОД в ЧС"» в соцсети «ВКонтакте»

Специалисты аварийно-спасательной службы области идентифицирован артиллерийский снаряд калибром 105 мм и минометную мину калибром 82 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).